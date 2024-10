Stand: 03.10.2024 16:39 Uhr RL Nord: Klare Heimniederlage für VfB Lübeck gegen Teutonia

Der Aufwärtstrend beim VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga Nord ist nach vier Punkten aus zwei Spielen schon wieder beendet. Der Drittliga-Absteiger verlor zu Hause gegen den FC Teutonia 05 Ottensen mit 1:4 (0:2) und rutschte in der Tabelle auf Rang 13 ab. Die Schleswig-Holsteiner haben in dieser Saison erst dreimal gewonnen. Ganz anders der TSV Havelse: Der Spitzenreiter aus Garbsen feierte mit dem 2:0 (2:0) gegen Eintracht Norderstedt bereits den zehnten Dreier. Überblick | 03.10.2024 16:35