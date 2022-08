Stand: 21.08.2022 17:22 Uhr RL Nord: Hildesheim und Lübeck trennen sich remis

Keinen Sieger gab es am Sonntag in der Toppartie des fünften Spieltages in der Fußball-Regionalliga Nord. Der VfV Hildesheim kam zu Hause gegen den VfB Lübeck nicht über ein 0:0 hinaus. Der SC Weiche Flensburg 08 zog dank eines 2:1 (0:0) bei Holstein Kiel II an dem Duo vorbei und ist nun Spitzenreiter. Aufsteiger Bremer SV feierte durch ein 3:2 (3:0) gegen den SSV Jeddeloh II seinen ersten Saisonsieg. Ergebnisse und Tabelle | 21.08.2022 17:10