Stand: 25.11.2023 19:13 Uhr RL Nord: Hannover 96 II festigt Spitzenposition

Am 18. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord hat Hannover 96 II am Sonnabend durch ein 4:1 (1:1) gegen BW Lohne seine Spitzenposition gefestigt. Am Sonntag könnten die Verfolger Holstein Kiel II (gegen den TSV Havelse) und 1. FC Phönis Lübeck (beim VfB Oldenburg) aber noch den Rückstand verkürzen. Ergebnisse und Tabelle | 25.11.2023 19:12