Stand: 26.03.2025 21:05 Uhr RL Nord: FC St. Pauli II bezwingt Spitzenreiter TSV Havelse

Der FC St. Pauli II hat in der Fußball-Regionalliga Nord für eine Überrschung gesorgt. Die Braun-Weißen bezwangen am Mittwochabend in einem Nachholspiel Spitzenreiter TSV Havelse mit 1:0 (0:0). Max Herrmann wurde mit seinem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff zum Matchwinner (45.). In einem weiteren Nachholspiel trennten sich der 1. FC Phönix Lübeck und Werder Bremen II mit einem 0:0. Ergebnisse und Tabelle | 26.03.2025 21:06