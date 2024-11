Stand: 10.11.2024 16:04 Uhr RL Nord: Drochtersen/Assel siegt bei Holstein Kiel II

Die SV Drochtersen/Assel hat am Sonntag durch einen Auswärtssieg ihren zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Regionalliga Nord gefestigt und am 18. Spieltag den Rückstand auf Spitzenreiter TSV Havelse (am Freitag 2:0 bei Werder Bremen II) bei sieben Punkten gehalten. Drochtersen/Assel siegte dank eines Tores von Moritz Göttel (80.) mit 1:0 bei Holstein Kiel II. Der VfB Lübeck musste sich beim SV Todesfelde mit einem 0:0 begnügen. Der HSV II siegte mit 5:3 gegen den Bremer SV, der FC St. Pauli spielte 2:2 gegen den SSV Jeddeloh II. Ergebnisse und Tabelle | 10.11.2024 16:06