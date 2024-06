Stand: 30.06.2024 15:59 Uhr Polizei ermittelt - Mann auf Dach wollte "gute Fotos" machen

Nach dem Polizeieinsatz wegen eines Mannes auf dem Stadiondach während des EM-Achtelfinals zwischen Deutschland und Dänemark (2:0) sollen die Hintergründe aufgeklärt werden. Die Polizei Dortmund kündigte an, dass der Vorfall gemeinsam mit der UEFA nachbereitet werde. Insbesondere soll untersucht werden, wie der 21-Jährige aus Osnabrück "ungehindert" das Stadion betreten und auf das Dach gelangen konnte. Laut Polizeiangaben habe der Mann wie bereits an anderen Orten in Deutschland auf dem Dach des Stadions "gute Fotos" aufnehmen wollen und dafür einen Rucksack mit Kamera-Equipment mit sich geführt. Zu keinem Zeitpunkt habe demnach eine Gefahr für die Menschen im Stadion bestanden, auch eine politische Motivation schloss die Polizei zunächst aus. | 30.06.2022 15:56