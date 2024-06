Stand: 30.06.2024 14:16 Uhr Polizei: Vermummter unterm Stadiondach wollte Fotos machen

Der vermummte Mann, der während des deutschen EM-Achtelfinales unter das Dach des Dortmunder Stadions kletterte, führte Polizeiangaben zufolge keine gefährlichen Gegenstände mit sich. "Nach ersten Erkenntnissen wollte der 21-Jährige, wie bereits an anderen Orten in Deutschland, auf dem Dach des Stadions Fotos aufnehmen", teilte die Polizei mit. "Dafür führte er in einem Rucksack eine Kameraausstattung mit sich." Laut Polizei handelt es sich um einen 21-jährigen Osnabrücker. | 30.06.2022 14:10