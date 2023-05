Stand: 16.05.2023 14:04 Uhr Pokalfinale: VfL Wolfsburg vor Rekordkulisse, aber ohne Hegering

Die Rekordkulisse beim DFB-Pokalfinale der Frauen am Donnerstag (16.45 Uhr/live im Ersten) zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg nimmt immer größere Dimensionen an. Für das Endspiel in Köln sind bereits 40.000 Tickets abgesetzt. Der Ligarekord steht bei 38.365 Zuschauern. In der Partie gegen Freiburg müssen die VfL-Frauen ohne Marina Hegering auskommen. Die Verteidigerin hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. | 16.05.2023 14:04