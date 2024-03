Stand: 14.03.2024 22:06 Uhr Play-offs: Fischtown Pinguins im Viertelfinale gegen Ingolstadt

Der Play-off-Gegner für die Fischtown Pinguins im Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) steht fest. Der Hauptrundensieger trifft auf den ERC Ingolstadt, der sich am Donnerstagabend durch ein 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) bei den Kölner Haien in der "best of three"-Serie den zweiten Sieg holte. Im Viertelfinale wird nach dem Modus "best of seven" gespielt. Die Pinguins empfangen am Sonntag um 14 Uhr Ingolstadt zum ersten Spiel. Bereits am Sonnabend (19.30 Uhr) treffen die Grizzlys Wolfsburg auf den EHC München. | 14.03.2024 22:04