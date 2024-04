Stand: 22.04.2024 13:02 Uhr Pinguins-Coach Popiesch: "Müssen jetzt auch mal in Berlin gewinnen"

Die bittere Niederlage im dritten Spiel der Final-Serie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft am Sonntag gegen die Eisbären Berlin hat die Fischtown Pinguins nicht verunsichert. "Jetzt müssen wir auch mal in Berlin gewinnen", forderte Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch. "Ich sehe da kein Problem. Das haben wir in der regulären Saison zweimal geschafft." Am Dienstag (19.30 Uhr) steht Bremerhaven in der Hauptstadt angesichts eines 1:2-Rückstandes in der Serie dennoch unter Druck. Sollte auch Spiel vier an die Berliner gehen, könnten die Eisbären am Freitag die Meisterschaft feiern. Video | 22.04.2024 12:57