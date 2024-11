Stand: 17.11.2024 16:25 Uhr Pinguins Bremerhaven und Grizzlys Wolfsburg feiern in DEL Siege

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Trainer Alexander Sulzer bezwang am Sonntagnachmittag den EHC München mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Ziga Jeglic (27.), Jan Urbas (34.), Miha Verlic (41.) und Max Görtz (53.) waren für die Norddeutschen erfolgreich. Auch die Grizzlys Wolfsburgs jubelten. Die Niedersachsen setzten sich gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) durch. Luis Schinko (9.), Andy Miele (28., 39.) und Matthew White trafen für die Wolfsburger. Ergebnisse und Tabelle | 17.11.2024 16:24

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig