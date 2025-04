Stand: 07.04.2025 11:12 Uhr Petros nach Halbmarathon-Rekord gleich ins Trainingslager

Auch nach seinem Rekordlauf hatte es Amanal Petros weiter eilig. Der 29-Jährige packte sofort seine Koffer, nachdem er als erster Deutscher in Berlin einen Halbmarathon unter der magischen Marke von einer Stunde gerannt war. "Ich fahre jetzt ins Trainingslager nach Kenia, um mich auf den London-Marathon vorzubereiten", schrieb Petros bei Instagram. Denn: In knapp drei Wochen will sich der Läufer an der Themse seinen deutschen Rekord im Marathon zurückholen. Und dafür holt er sich jetzt noch den Feinschliff ab. Dass die Form stimmt, zeigte Petros am Sonntag in Berlin bei seinem beeindruckenden Sturmlauf. Mit 59:31 Minuten gelang ihm Historisches, Petros war trotz schwieriger Bedingungen gleich 38 Sekunden schneller als bei seinem alten Rekord. | 07.04.2025 11:11