Stand: 08.02.2024 08:58 Uhr Petkovic über Kerbers fehlendes Zutrauen: "Ein Ticken zu langsam"

Der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber fehlt aus Sicht von Tennis-Freundin Andrea Petkovic bei ihrem Comeback nach der Babypause das Zutrauen in ihre Schläge. Sie spiele in ihren bisherigen Matches oft zu vorsichtig und habe oft angefangen, die Bälle nur reinzuspielen, sagte die 36 Jahre alte Darmstädterin. "Ich glaube, dass sie erst mal gucken will, wo sie steht und das ist dann, so wie sich das Tennis entwickelt hat, ein Ticken zu langsam", analysierte Petkovic. | 08.02.2024 08:34