Pavlenka kehrt verletzt von Nationalteam zu Werder zurück

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Spiel am Freitag bei Borussia Dortmund (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) um den Einsatz von Stammkeeper Jiri Pavlenka. Der 34-Jährige kehrte verletzt von der tschechischen Nationalmannschaft an die Weser zurück und konnte am Montag wegen Adduktorenproblemen nicht am Training teilnehmen. Eine Untersuchung soll am Dienstag Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. | 16.10.2023 16:19