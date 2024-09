Stand: 02.09.2024 20:44 Uhr Paralympics: Leon Schäfer auch über 100 Meter nur Vierter

Leon Schäfer hat nach dem Weitsprung-Desaster bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Der Weltmeister sprintete am Montagabend im Stade de France im Finale der Startklasse T63 der Oberschenkelamputierten über die 100 Meter in 12,12 Sekunden nur auf Rang vier. Letztlich fehlten zwei Hundertstel aufs Podest. 47 Stunden nach dem enttäuschenden vierten Platz in seiner Hauptdisziplin am Samstagabend blieb der gebürtige Hannoveraner erneut unter seinen Möglichkeiten. In die Nähe seiner persönlichen Bestleistung von 12,02 Sekunden kam er nicht. | 02.09.2024 20:42