Stand: 01.09.2024 12:33 Uhr Paralympics: Braunschweiger Ruderin Krumbein holt Bronze im Mixed-Zweier

Das Ruder-Duo Hermine Krumbein und Jan Helmich hat bei den Paralympischen Spielen mit Bronze seine erste Medaille gewonnen. Der in dieser Saison frisch formierte deutsche Mixed-Zweier kam in der Startklasse PR3 auf Platz drei, es gewannen die Australier Nikki Ayers und Jed Altschwager. Zweiter wurde im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne Großbritannien um zwölf Hundertstel vor Deutschland - eine Entscheidung im Fotofinish. Die 20 Jahre alte Krumbein vom RK Normannia Braunschweig und der 26-jährige Helmich waren bereits bei der EM in diesem Jahr auf Platz zwei gerudert. | 01.09.2024 12:33