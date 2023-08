Stand: 14.08.2023 19:32 Uhr Para-Segler Kröger erneut Weltmeister

Para-Segler Heiko Kröger aus Ammersbek hat bei der WM vor Den Haag seinen zehnten Weltmeistertitel sicher. Der Ammersbeker gewann im Ein-Personen-Kielboot 2.4 Norlin OD die neunte Regatta und hat nun ausreichend Punkte, um bei der zehnten Wettfahrt am Mittwoch nicht mehr antreten zu müssen. Windsurfer Sebastian Kördel vom Norddeutschen Regatta Verein ist unterdessen erfolgreich in seine Serie eingestiegen. Der Titelverteidiger führt die Flotte nach vier Wettfahrten an. Bei den Nacra-17-Seglern fielen Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer vom Kieler Yacht-Club auf Rang vier zurück. | 14.08.2023 14:58