Ovtcharov und Franziska holen WM-Medaille im Doppel

Dimitrij Ovtcharov (Hameln) und Patrick Franziska haben bei der Tischtennis-WM in Südafrika die erste Medaille für das deutsche Team sicher. Der Olympia-Dritte und der Weltranglisten-17. gewannen am Donnerstag im Viertelfinale des Doppel-Wettbewerbs in 3:1 Sätzen gegen die Engländer Paul Drinkhall und Liam Pitchford. Da dritte Plätze bei einer Weltmeisterschaft nicht extra ausgespielt werden, ist den beiden die Bronzemedaille in Durban nicht mehr zu nehmen. | 25.05.2023 17:10