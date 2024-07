Stand: 05.07.2024 14:02 Uhr Oudenne unterschreibt Profivertrag bei Hannover 96

Kolja Oudenne hat bei Fußball-Zweitligist Hannover 96 einen Profivertrag unterschrieben. Wie die Niedersachsen am Freitag bekanntgaben, unterschrieb der offensive Mittelfeldspieler bis 2026. 96-Sportchef Marcus Mann sagte: "Das hat er sich über seine Leistungen verdient. Seit er bei uns ist, hat er sportlich eine gute Entwicklung genommen und sich auch menschlich schnell ins Team eingefügt." Oudenne war im vergangenen Sommer von der VSG Altglienicke an die Leine gewechselt. In der vergangenen Saison lief er in 13 Zweitliga-Partien für die "Roten" auf, zudem fünf Mal für das Regionalliga-Team. | 05.07.2024 14:02