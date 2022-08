Stand: 09.08.2022 14:53 Uhr Onana von Lille nach Everton - sechs Millionen Euro für den HSV?

Fußball-Zweitligist Hamburger SV profitiert vom Wechsel Amadou Onanas vom OSC Lille zum FC Everton. Von den rund 36 Millionen Euro Ablöse, die der Premier-League-Club an den französischen Erstligisten zahlen soll, gehen fast sechs Millionen Euro an den HSV. Im vergangenen Sommer hatte der Club den 20-Jährigen für sieben Millionen nach Lille ziehen lassen, verhandelte dabei aber, dass sie bei einem Weiterverkauf 20 Prozent der Differenz zum damaligen Erlös erhalten. Und es könnte noch mehr Geld für die Hamburger geben, sollte Filip Kostic von Eintracht Frankfurt zu Juventus Turin wechseln. An dem Transfer wäre der HSV mit einer hohen sechsstelligen Summe beteiligt. | 09.08.2022 14:52