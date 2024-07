Stand: 26.07.2024 09:48 Uhr Olympisches Tennisturnier: Kerber am Sonnabend auf dem Chatrier

Angelique Kerber startet auf dem Court Philippe Chatrier in ihr letztes Tennisturnier. Die Auftaktpartie der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin aus Kiel gegen die Japanerin Naomi Osaka beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros wurde für Sonnabend auf dem größten Platz der French-Open-Anlage angesetzt. 15.000 Menschen finden hier Platz. Vor Kerber, die am Donnerstag ihr Karriereende nach Olympia bekanntgegeben hatte, sind auch die viermalige Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek, Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sowie das spanische Superstar-Doppel Rafael Nadal/Carlos Alcaraz auf dem Chatrier im Einsatz. Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev hat spielfrei. | 26.07.2022 09:48