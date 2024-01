Stand: 26.01.2024 12:46 Uhr Olympiasegler Philipp Buhl startet souverän in Australien-WM

Deutschlands erfolgreichster Lasersegler Philipp Buhl ist in Australien vielversprechend in die Ilca-7-WM eingestiegen. Der 34 Jahre alte Steuermann vom Norddeutschen Regatta Verein lag nach beiden Eröffnungsrennen auf Platz drei im Feld der 153 Solisten aus 52 Ländern. Mit einem dritten Rang und einem dominanten Rennsieg hat der Weltmeister von 2020 seine Ambitionen im Kampf um seine insgesamt fünfte WM-Medaillen unterstrichen. Buhls Team- und Vereinskamerad Nik Willim stieg nach den Gruppenrängen 19 und 4 als Neunundzwanzigster in den vorolympischen WM-Gipfel ein, wo die Medaillen am 31. Januar vergeben werden. | 26.01.2022 12:46