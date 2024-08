Stand: 04.08.2024 13:57 Uhr Olympia: Wolfsburger Sprinterin Bulmahn nach Streit aus Staffel-Pool gestrichen

Nach dem Olympia-Streit um die Aufstellung der deutschen Mixed-Staffel über 4x400 m hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag Konsequenzen gezogen - und Sprinterin Luna Bulmahn aus dem Staffel-Pool für die weiteren Wettbewerbe in Paris gestrichen. Damit hat die Wolfsburgerin keine Chance mehr auf einen Einsatz in der 4x400-m-Staffel der Frauen, wenn am Freitag die Vorläufe anstehen. "Staffeln sind Mannschaftssport. Die Athleten und Trainer bilden diese Mannschaft. Der Erfolg hängt vom guten Teamwork und gegenseitigem Vertrauen aller ab", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner. | 04.08.2024 13:52