Stand: 27.07.2024 22:29 Uhr Olympia: Ovtcharov souverän in Runde zwei

Dimitrij Ovtcharov ist in Paris den ersten Schritt zu seiner dritten olympischen Einzelmedaille gegangen. Zum Auftakt des Tischtennis-Turniers gewann der in Hameln aufgewachsene 35-Jährige gegen den mexikanischen Außenseiter Marcos Madrid mit 4:0. Ovtcharov hatte 2012 in London und 2021 in Tokio jeweils Bronze gewonnen, mit der Mannschaft holte er vier weitere Olympiamedaillen - je zweimal Silber und Bronze. | 27.07.2022 22:28