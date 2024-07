Stand: 02.07.2024 19:38 Uhr Olympia: Kerber spielt mit Siegemund im Doppel

Laura Siegemund hat angekündigt, bei den Olympischen Spielen in Paris im Doppel mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel anzutreten. Zugleich wünscht sich die Schwäbin Klarheit über die Aufstellung des deutschen Mixed-Teams für Paris. "Ich habe mit Angie telefoniert und sie hat gesagt, sie würde gerne mit mir spielen", sagte Siegemund nach ihrem Zweitrundeneinzug in Wimbledon. "Das wird sehr interessant, wir haben noch nie miteinander Doppel gespielt", so Kerber: "Ich bin bereit und mal gucken, was daraus wird." Weiter unklar ist dagegen, wie das Mixed-Team aussehen wird. | 02.07.2024 21:20