Stand: 30.07.2024 09:35 Uhr Olympia: Kerber heute zweimal auf dem Court

Tennisspielerin Angelique Kerber ist auf ihrer Abschiedstour bei Olympia heute gleich zweimal gefordert. Zunächst tritt die Kielerin im Einzelwettbewerb im Achtelfinale um 12 Uhr gegen die Kanadierin Leylah Fernandez an. Am späteren Nachmittag geht es dann im Doppel-Wettbewerb an der Seite von Laura Siegemund ebenfalls im Achtelfinale gegen das britische Duo Katie Boulter/Heather Watson. Der Hamburger Alexander Zverev spielt sein Zweitrundenmatch gegen den Tschechen Tomáš Macháč am frühen Nachmittag. | 30.07.2024 09:35