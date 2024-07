Stand: 30.07.2024 15:20 Uhr Holstein Kiel testet gegen AS Saint-Étienne

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat ein weiteres Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung vereinbart. Die "Störche" treffen am 10. August (16.30 Uhr) in Projensdorf auf den französichen Club AS Saint-Étienne. Der zehnmalige Meister, bei dem in den 1970er-Jahren Michel Platini spielte, ist ebenfalls gerade erst in die erste Liga aufgestiegen. | 30.07.2024 15:20