Stand: 25.07.2024 12:14 Uhr Olympia: Kerber gegen Japanerin Osaka, Glück für Zverev

Schweres Los für die Kielerin Angelique Kerber bei ihrem Abschied, Glück für den Hamburger Alexander Zverev. Die deutschen Tennisstars stehen bei den Olympischen Spielen in Paris vor unterschiedlichen Auftakt-Aufgaben. Das ergab die Auslosung der Wettbewerbe am Donnerstag. Kerber spielt in der ersten Runde gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan. Es könnte das letzte Einzelmatch ihrer Laufbahn werden - sie verkündete am Donnerstag ihr Karriereende nach Olympia. Zverev, der in Tokio 2021 Olympiasieger wurde, trifft auf den ungesetzten Spanier Jaume Munar. | 25.07.2022 12:12