Stand: 29.07.2024 13:15 Uhr Olympia-Fehlstart: Wellbrock verpasst 800-m-Finale - Schwarz qualifiziert

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock hat einen Fehlstart in die Sommerspiele in Paris hingelegt. Der sechsmalige Weltmeister schied über 800 m Freistil bereits im Vorlauf aus. Der gebürtige Bremer, der trotz großer Erfolge zuletzt einige schwere Enttäuschungen erlebt hatte, schlug nach 7:47,91 Minuten als Zwölfter an. Der WM-Vierte Sven Schwarz (Hannover) zog dagegen in 7:43,67 als Sechster in den Endlauf am Dienstag ein. 2021 in Tokio, wo Wellbrock Gold über zehn Kilometer und Bronze über 1500 m Freistil gewonnen hatte, hatte er über 800 m als Vierter eine Medaille nur knapp verpasst. | 29.07.2024 13:15