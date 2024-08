Stand: 06.08.2024 07:47 Uhr Olympia: Diskuswerferin Claudina Vita schafft Platz sechs

Bei den Olympischen Spielen in Paris kam Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg am Montag im Finale auf Rang sechs. Trotz einer Fußverletzung schaffte sie eine Weite von 63 Metern 62. Die Goldmedaille holte sich die US-Amerikanerin Valerie Allman mit 69,50 Metern. Silber ging an Feng Bin aus China und Bronze an die Kroatin Sandra Elkasevic - mit jeweils 67, 51 Metern.

