Olympia: Beachvolleyballer Ehlers/Wickler erreichen Achtelfinale

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei den Olympischen Spielen vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die deutschen Meister aus Hamburg setzten sich am Fuße des Eiffelturms nach einem Tiebreak-Krimi gegen die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert 2:1 (16:21, 21:18, 19:17) durch. Gewissheit brachten am Donnerstagabend Ergebnisse der Konkurrenz: Das Duo vom Eimsbütteler TV hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen mindestens Platz zwei in der Gruppe C sicher. | 01.08.2024 22:07