Stand: 05.08.2024 10:20 Uhr Olympia: Beach-Duo Müller/Tillmann im Achtelfinale ausgeschieden

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Viertelfinale verpasst. In der Runde der letzten 16 unterlag das Duo in einem packenden Match den zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudiņa und Anastasija Samoilova aus Lettland 1:2 (13:21, 21:17. 16:18). Bei den Männern spielen die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler am Dienstag (17 Uhr) gegen die Weltranglistenvierten Stefan Boermans/Yorick de Groot (Niederlande) um den Einzug ins Halbfinale. | 05.08.2024 10:20