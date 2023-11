Stand: 01.11.2023 21:48 Uhr Oldenburgs Handballerinnen im Pokal-Final-4

Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben zum dritten Mal in Folge das Final Four im DHB-Pokal erreicht. Am Mittwochabend setzten sich die Niedersächsinnen im Viertelfinale vor eigenem Publikum mit 26:22 (12:10) gegen Bayer Leverkusen durch. Ausgetragen wird das Finalturnier am 9. und 10. März in Stuttgart. Neben Oldenburg sind auch Cupverteidiger SG BBM Bietigheim, die TuS Metzingen und der Thüringer HC qualifiziert. | 01.11.2023 21:48