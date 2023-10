Stand: 19.10.2023 11:58 Uhr Oldenburgerin Reinemann im DHB-Kader

Nach ihrem Länderspieldebüt vergangene Woche beim 31:24 gegen die Ukraine zählt Toni-Luisa Reinemann auch beim letzten Lehrgang der Handball-Nationalmannschaft vor der WM zum Kader. Bundestrainer Markus Gaugisch nominierte die Rückraum-Linke vom VfL Oldenburg als einzige Spielerin eines Nordclubs. Die DHB-Frauen treffen sich ab dem 2. November, am 5. November steht in München das Länderspiel gegen Ungarn auf dem Programm. Die WM in Norwegen, Schweden und Dänemark findet vom 29. November bis 17. Dezember statt. | 19.10.2023 11:57