Stand: 30.04.2025 12:00 Uhr Offensiv-Verstärkung für DEL-Club Grizzlys Wolfsburg

Verstärkung aus Schweden für die Grizzlys Wolfsburg: Von Västeras IK wechselt der kanadische Außenstürmer Jacob Hayhurst zum Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Laut den Niedersachsen erhält Hayhurst einen Vertrag für eine Saison. Västeras war Hayhursts erste Station in Europa, in 51 Hauptrundenspielen kam der Angreifer auf 20 Tore und 26 Vorlagen. Zuvor hatte der 28-Jährige in der American Hockey League (AHL) und der East Coast Hockey League (ECHL) gespielt. | 30.04.2025 11:11