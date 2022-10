Stand: 24.10.2022 12:09 Uhr Österreichische FPÖ verklagt Werder Bremen nun doch nicht

Die österreichische Partei FPÖ will ihre angekündigte Klage gegen Fußball-Bundesligist Werder Bremen nun doch nicht einreichen. Anfang Juli twitterte der Bundesliga-Verein ein von Bild einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller und schrieb dazu: "Klare Kante gegen Nazis". Die FPÖ wollte ursprünglich rechtlich dagegen vorgehen, denn sie wertete den Tweet als Beleidigung und Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus. Doch nur zwei von vier kontaktierten Rechtsanwälten hätten der Klage gute Chancen eingeräumt, so Abwerzger. | 24.10.2022 12:01