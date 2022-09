Stand: 27.09.2022 13:46 Uhr Oberdorf im Länderspiel gegen Frankreich wieder dabei

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) kehrt für das Länderspiel gegen Frankreich in Dresden am 7. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im Ersten) wieder in das 24-köpfige Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zurück. Das gab Bundestrainierin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag bekannt. Oberdorf hatte zuletzt wegen eines grippalen Infekts dem DFB-Team gefehlt. Ihre Wolfsburger Mannschaftskollegin Marina Hegering fällt hingegen verletzt aus. | 27.09.2022 13:15