Norwegerin Kielland wechselt zu VfL-Frauen

Der VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspielerin Justine Kielland verpflichtet. Die 21-Jährige kommt vom norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen und erhält beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis 2027. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Kielland, die im Februar ihr Länderspiel-Debüt gefeiert hat, kam in der vergangenen Saison in allen zwölf Champions-League-Spielen ihres Ex-Clubs zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore. | 01.07.2024 14:14