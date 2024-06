Stand: 03.06.2024 13:05 Uhr Niedersachsens Sportvereine haben mehr Mitglieder

Sportvereine in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr ihre Mitgliederzahl gesteigert. 2023 kamen rund 80.000 Mitgliedschaften (plus drei Prozent) hinzu, wie das Sportministerium und der Landessportbund in Hannover am Montag mitteilten. In den rund 9.100 Sportvereinen im Bundesland sind derzeit mehr als 2,6 Millionen Mitglieder - das ist etwa jeder dritte Einwohner im Bundesland. Turnen und Fußball stellen die beiden größten Sparten und machen zusammen mehr als die Hälfte der Mitglieder aus. | 03.06.2024 13:02