Stand: 25.06.2024 14:49 Uhr Niederländische Nationalmannschaft testet gegen TSV Havelse

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch ein Testspiel gegen den TSV Havelse. Wie der Verband KNVB am Dienstag mitteilte, findet der Test gegen den Regionalligisten hinter verschlossenen Türen statt. Anpfiff ist um 12 Uhr. Heute (18 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gegen Österreich ihr letztes Vorrundenspiel der Gruppe D gegen Österreich. Unabhängig vom Ausgang der Partie haben sich Virgil van Dijk und Co. bereits für das Achtelfinale qualifiziert. | 25.06.2022 14:40