Stand: 27.01.2025 12:20 Uhr Niederländerin Kalma verlässt VfL-Frauen

Fenna Kalma verlässt den VfL Wolfsburg und schließt sich mit sofortiger Wirkung der PSV Eindhoven an. Die Stürmerin und der VfL Wolfsburg haben den bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag mit Niederländerin in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Kalma war im Sommer 2023 vom FC Twente Enschede zu den VfL-Frauen gewechselt. Die 25-Jährige stand in insgesamt 33 Pflichtspielen für die Grün-Weißen auf dem Platz. | 27.01.2025 12:18