Stand: 09.09.2024 16:32 Uhr Nie mehr für Red Bull? Kämna-Comeback nicht absehbar

Lennard Kämna fährt womöglich nie wieder für das deutsche Top-Radteam Red Bull. Teamchef Ralph Denk: "Es dauert leider länger als erhofft, die Zeit wird langsam eng. Ich kann nicht sagen, ob und wann er an den Start gehen kann." Es sei schwer, eine Prognose zu stellen. Kämna war im April im Training auf Teneriffa von einem Auto angefahren worden und hatte sich Verletzungen an Oberkörper und Lunge zugezogen. Im Juli wurde zudem bekannt, dass er Red Bull am Ende der Saison verlassen wird. | 09.09.2024 16:30