Stand: 02.07.2024 15:29 Uhr Nicht mehr beim HSV: Donezk spielt Champions League auf Schalke

Aufgrund des russischen Angriffskrieges trägt der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk seine Champions-League-Partien auch künftig in Deutschland aus. Aber: Die Ukrainer spielen in der kommenden Saison nicht mehr im Volksparkstadion des HSV, sondern in der Arena von Schalke 04 in Gelsenkirchen. Dort finden die Donezk-Heimspiele der neuen Gruppenphase der Königsklasse sowie mögliche folgende Heimspiele der Ukrainer bei einem Weiterkommen statt, telte Schalke mit. | 02.07.2024 15:17