Stand: 14.06.2024 16:13 Uhr Neuzugang für die Hansa-Defensive: Franz Pfanne kommt von Dortmund II

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat sich in der Defensive für die kommende Saison verstärkt. Wie die Mecklenburger am Freitag mitteilten, wechselt der defensive Mittelfeldspieler Franz Pfanne, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund an die Ostseeküste. Pfanne, der im sächsischen Bautzen geboren wurde, bringt die Erfahrung von 103 Partien in der 3. Liga für Borussia Dortmund II sowie insgesamt 172 Regionalliga-Begegnungen mit (Dortmund II, Rödinghausen und Bautzen). Wechselbörse 3. Liga | 14.06.2024 16:13