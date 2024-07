Stand: 03.07.2024 16:28 Uhr Nach zwölf Jahren: Keeperin Naward verlässt HSV-Fußballerinnen

Torhüterin Lela Naward kehrt den Fußballerinnen des Hamburger SV nach zwölf Jahren den Rücken. Wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird sich die 25-Jährige künftig einer neuen Herausforderung widmen. Beide Parteien hätten sich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt, hieß es weiter. Für welchen Club die gebürtige Hamburgerin in der Zukunft das Tor hüten wird, steht noch nicht fest. Naward debütierte 2012 für die U17 des HSV und war in der vergangenen Saison Stammkeeperin des Zweitliga-Teams, das beinahe den Durchmarch in die Bundesliga geschafft hätte. | 03.07.2024 16:27