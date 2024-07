Stand: 28.07.2024 12:51 Uhr Nach Wahler-Sturz: Gold-Traum von Vielseitigkeits-Team geplatzt

Der Traum von Olympia-Gold in Versailles ist für das deutsche Vielseitigkeits-Team frühzeitig geplatzt. Als zweiter deutscher Starter stürzte Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan im Gelände und schied dadurch aus. In der Teamwertung erhielt die deutsche Equipe durch den Sturz 200 Minuspunkte und fiel im Ranking weit zurück. Wahler könnte im Springen am Montag durch Ersatzreiter Calvin Böckmann (Warendorf) ersetzt werden, dafür gäbe es weitere 20 Minuspunkte. | 28.07.2024 12:50