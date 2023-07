Stand: 25.07.2023 08:15 Uhr Nach WM-Doppelgold: Wellbrock scheitert im Vorlauf

Nach Doppelgold im Freiwasserist Olympiasieger Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Fukuoka im ersten Beckenrennen schon im Vorlauf gescheitert. Der 25-Jährige aus Bremen schlug über 800 m Freistil nach 7:45,87 Minuten als insgesamt Neunter an, sieben Hundertstelsekunden fehlten zum Finaleinzug. Schon vor vier Jahren bei den Weltmeisterschaften in Südkorea war Wellbrock nach Freiwasser-Gold ebenfalls über 800 m vorzeitig ausgeschieden, triumphierte dann aber über 1500 m. | 25.07.2023 08:15