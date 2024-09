Stand: 11.09.2024 12:36 Uhr Nach Kokain-Kauf: Hockey-Profi Craig für ein Jahr gesperrt

Der australische Hockey-Nationalspieler Tom Craig ist nach seiner Festnahme wegen mutmaßlichen Kokain-Kaufs bei den Olympischen Spielen in Paris vom nationalen Hockeyverband Australia Hockey für zwölf Monate gesperrt worden. Demnach muss der 29-Jährige vom Hamburger Polo Club mindestens die Hälfte der Sperre absitzen, die am Montag begonnen hat, sechs der zwölf Monate sind zur Bewährung ausgesetzt. "Craig ist verpflichtet, obligatorische Trainings und Bildungsmaßnahmen als Teil seiner Sanktion zu absolvieren", heißt es in dem Statement. Die Sperre bezieht sich auf alle Wettbewerbe und Partien, die unter der Verantwortung von Australia Hockey stehen. | 11.09.2024 12:35