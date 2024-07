Stand: 23.07.2024 09:07 Uhr Nach Karriereende: Hüsing zurück zu Werder - Job im Leistungszentrum

Oliver Hüsing ist zurück bei Werder Bremen. Der Ex-Profi hat in der Jugend für die Hanseaten gespielt und 2014 im grün-weißen Trikot unter Coach Viktor Skripnik in der Bundesliga debütiert. Nachdem er in der vergangenen Saison mit Hansa Rostock aus der Zweiten Liga abgestiegen ist, hat der 31-Jährige seine Karriere beendet. Bei Werder soll Hüsing fortan im Leistungszentrum Marc Dommer und Ralf Heskamp unterstützen. | 23.07.2022 08:53