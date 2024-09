Stand: 30.09.2024 18:15 Uhr Nach Brand: Heimspiel von Regionalligist SSV Jeddeloh II abgesagt

Nach einem Sporthallenbrand auf dem Gelände der SSV Jeddeloh II ist das für Mittwochabend angesetzte Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Nord gegen Phoenix Lübeck abgesagt worden. "Der Sportplatz als Solches" sei zwar nutzbar, so ein Polizeisprecher, aber aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten werde "in der nächsten Zeit" kein Fußballspiel dort stattfinden können. Das Dach des Sporthallenanbaus war am Sonntagabend in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Anbau wurde völlig zerstört und die angrenzende Sporthalle stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar. | 30.09.2024 18:15